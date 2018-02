Audience TV au Maroc : 2M cartonne, Al Oula stagne

6En janvier 2018, les Marocains ont regardé la télévision un peu de 7 heures et demi. Selon les derniers chiffres livrés par Marocmétrie, il y a au Maroc, tous les jours et dans chaque foyer, un téléviseur au moins allumé durant une moyenne de 7 heures et 21 minutes.



Et en ce premier mois de l’année 2018, les Marocains ont beaucoup regardé la télévision : plus de 3 heures par jour. Et bonne nouvelle pour les responsables des médias publics : en ce mois de grâce, plus de 28 millions d’individus ont un contact avec l’une des 9 chaînes marocaines que sont Al Aoula, Al Aoula Internationale, 2M, 2M Monde, Arryadia, Al Maghribia, Tamazight, Assadissa et TV Laayoune.



C’est 2M qui se taille la part du lion avec une part d’audience moyenne de 35,4% contre 9,2% pour Al Oula. L’audience d’Al Maghribya est de 2,1% alors que celle des autres chaines de la SNRT ne dépasse pas 2% sur l’ensemble de la journée.



Avec ses presque 36% de part d’audience, 2M est en concurrence avec une centaine de chaines satellitaires internationales qui, elles, sont à 42,7% de parts d’audience.



Sur 2M, deux feuilletons turcs cartonnent avec 75,5% et 67,5% de taux d’audience. Sur la troisième marche du podium, un divertissement –Ki kounti ki waliti- avec un plus de 57%, suivi de très près de l’émission culinaire master chef.



Sur le registre de l’information, les journaux télévisés de 2M battent tous les records, plaçant loin derrière ceux d’Al Oula. La part d’audience du JT en arabe diffusé à 21h sur 2M est à 41,5% contre 27,6 pour celui d’Al Oula à 20h30. En français, c’est Ouadih Dada et son JT qui retiennent l’attention des télespectateurs à 20h15. Alors même que le JT de langue française d’Al Oula n’est même pas cité.



Sur Al Oula, l’émission de divertissement « Stand up » est la plus regardée avec 37,3%. Le feuilleton marocain de Zakia Tahiri, « Rdat Al walida » s’en sort plutôt bien avec 27,2% de part d’audience.