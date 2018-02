Au stade de Marrakech, la fête du football est gâchée par des hooligans (reportage)

« J’ai réussi à quitter le stade avant la fin du match, exactement à la 68ème minute. J’ai vu voler les gradins. J’ai évité des projectiles. J’ai vu des blessés ensanglantés et à terre, attendant les secours à la sortie du stade. La fête du football s’est terminée dans le sang ». Hassan est un fervent supporter du Raja, son équipe préférée. Et ce dimanche 25 février, il assiste au match qui oppose le Raja de Casablanca au Kawkab de Marrakech. Et ce qu’il a vécu à la deuxième mi -temps du match qu’a accueilli le grand stade de Marrakech va le marquer longtemps encore.



Comme à l'accoutumée, les supporters du Raja sont nombreux à faire le déplacement pour vivre une rencontre au sommet dans le cadre de la dix-huitième journée de la Botola pro . Très rapidement, les maillots et drapeaux rajaouis ont recouvert la ville rouge de vert. Bondée dans le sens de Casablanca en direction de Marrakech, l’autoroute annonce la couleur d’un match que les hooligans ont gâché.



Il est 14h30, les aficionados, à dominance rajaoui, ont investi le stade attendant, dans une ambiance bon enfant, l'entrée des joueurs sur le terrain. Le sifflet de l'arbitre annonce le début du match, après une minute de silence observée pour les cinq supporters du RCA qui ont perdu la vie dans un terrible accident de la route survenu le jour même, à 3 heures du matin, sur l'autoroute reliant Casablanca à Marrakech.



Malgré les encouragements incessants des supporters des deux clubs, aucune équipe ne se démarque pendant la première mi-temps.



La seconde période du match a très vite été interrompue suite à des actes de vandalisme et d'agression à l'encontre des forces de l'ordre commis par une partie du public rajaoui. Des sièges ont été arrachés des gradins et ont servi de projectiles contre policiers et supporters, des insultes ont fusé dans tous les sens. Paniqués, dépassés, les 22 joueurs, l'arbitre ainsi que le reste du staff ont assisté impuissants sur la pelouse à ces actes de hooliganisme dignes des plus violentes scènes de houliganisme.