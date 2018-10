Au Maroc, des chauffeurs des petits taxis transportent des malades gratuitement

Il s'agit d'une initiative de "réconciliation" purement humaine vis-à-vis du client, confie à la MAP, Saifallah Idriss, membre du comité organisateur de cette initiative et chauffeur d'un petit taxi, relevant que la satisfaction du client, particulièrement ceux qui souffrent d'une maladie, est une priorité pour les chauffeurs.



Dans un avenir proche, "on va travailler en coordination" avec les chauffeurs des petits taxis dans d'autres villes du Royaume pour élargir l'étendue de cette initiative, a-t-il relevé, notant qu'il a été convenu d'en faire une tradition hebdomadaire, et ce "chaque lundi à midi et à 17H00" à l'hôpital Sidi Mohamed Ben Abdellah, avec la possibilité de l'étendre, en fonction des moyens disponibles, au reste des hôpitaux de la capitale.



Pour sa part, Kebira El Miri, chauffeur professionnel, a déclaré que cette initiative est une occasion pour corriger le stéréotype selon lequel certains chauffeurs de petits taxis sont réticents à transporter des clients, en particulier des patients, soulignant que sa participation à cette initiative en tant que femme a renforcé la confiance des femmes malades.



Selon Mme El Miri, le nombre de chauffeurs participant à l'initiative ne cesse d'augmenter ce qui permettra à un grand nombre de patients d'en bénéficier et "allégera même un peu le fardeau financier".



Exprimant leurs réactions quant à cette initiative, des bénéficiaires ont confié à la MAP être surpris de trouver, à leur sortie de l'hôpital, des taxis offrant un service de transport gratuit, affirmant qu'il s'agit d'une initiative humanitaire par excellence qu'il faut généraliser sur l’ensemble des hôpitaux tout au long de la semaine.



Cette initiative intervient après le lancement, le mois dernier, par des chauffeurs des petits taxis casablancais d'une campagne pour transporter gratuitement les malades des hôpitaux de Casablanca, et ce afin d'exprimer leur solidarité avec les patients nécessiteux et pour alléger leurs souffrances quotidiennes avec le transport.