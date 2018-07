Attentat déjoué contre l'opposition iranienne: la Belgique demande la remise du suspect interpellé en France

La Belgique a émis un mandat d'arrêt européen à l'encontre d'un homme interpellé le week-end dernier en France dans le cadre de l'enquête sur une présumée tentative d'attentat contre l'opposition iranienne, a-t-on appris mercredi de source judiciaire.



Ce projet présumé d'attaque contre un meeting des Moudjahidines du peuple à Villepinte, près de Paris, a été déjouée grâce à l'arrestation à Bruxelles d'un couple d'origine iranienne en contact avec un diplomate iranien, lui-même interpellé en Allemagne.



Trois personnes d'origine iranienne avaient également été arrêtées en France et placées en garde à vue samedi.



Le parquet de Paris avait ouvert le 28 juin une enquête préliminaire pour association de malfaiteurs terroriste criminelle "visant un projet de passage à l'acte violent"



Deux des personnes interpellées en France avaient été relâchées lundi en l'absence d'éléments incriminants.



La garde à vue de la troisième a été levée mercredi mais "un mandat d'arrêt européen a été décerné à son encontre par les autorités judiciaires belges", précise-t-on de même source.



Les modalités de sa remise aux autorités belges en exécution de ce mandat d'arrêt sont maintenant entre les mains du parquet général de la Cour d'appel de Paris. Il s'agit d'une "remise" quasiment automatique et non d'une procédure d'extradition.



Les Belges avaient déjà demandé la remise du diplomate iranien basé à Vienne qui avait été arrêté en Allemagne.



L'Iran a démenti mardi toute implication dans ce projet présumé d'attentat à la bombe a dénoncé une machination.