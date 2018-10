Attentat de Tunis : "L'attentat terroriste a été un échec, mais la lutte contre le terrorisme se poursuit" (Chef du gouvernement)

Le chef du gouvernement Youssef Chahed a déclaré que l'attentat terroriste perpétrée lundi à l'avenue Habib Bourguiba a échoué, soulignant que la lutte contre le terrorisme se poursuit. "La plupart des blessures sont légères, hormis deux cas dont le diagnostic vital n'est pas engagé", a ajouté le chef du gouvernement lors d'une visite au chevet des blessés à l'hôpital militaire de la capitale.



Chahe a rendu hommage aux forces de sécurité et à l'armée, affirmant que le gouvernement fera tout pour éradiquer le phénomène du terrorisme. "Le risque zéro face au terrorisme n'existe nul part dans le monde et la lutte contre ce phénomène est l'affaire de tous les Tunisiens et toutes les forces doivent s'unir pour y faire face", a-t-il affirmé.



Le ministère de l'intérieur avait indiqué lundi après-midi que la femme qui s'est faite exploser est morte sur le coup et n'est pas connue par les services de sécurité pour son extrémisme.



La femme âgé de 30 ans a perpétré l'attentat suicide près d'une patrouille des forces de sécurité à l'avenue Habib Bourguiba, sans faire de victimes. L'attentat a fait 15 blessés parmi les membres des forces de sécurité et 5 autres blessés parmi les civils dont deux enfants, selon un dernier bilan fourni par le porte-parole de la direction générale de sureté nationale, Walid Hekima.