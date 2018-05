Attaque au couteau à Paris : l'Union des Mosquées de France condamne un acte odieux et abject

Selon des témoins, en commettant son acte odieux et abject, l’auteur de l’attaque, aurait crié "Allah Akbar", rappelle l'UMF qui tient à souligner que "cette expression qui est érigée par certains en slogan de la lâcheté et de la barbarie terroriste, est dans la tradition spirituelle musulmane le symbole de l’humilité de l’Homme devant son Créateur et ses semblables et la reconnaissance de l’égale et de l’indivisible dignité humaine".



"La revendication de cet acte odieux et abject par le groupe terroriste 'Daech' témoigne une fois de plus des errements et de l’imposture de ce groupe sanguinaire et de la nécessité de réunir nos forces et de renforcer notre unité dans la lutte contre son entreprise et son idéologie mortifères", poursuit la même source dans un communiqué, notant que la prise en otage des symboles de la tradition musulmane par des extrémistes sans foi doit être également dénoncée et combattue.



A rappeler que la section antiterroriste du parquet de Paris a été saisie après cette agression au couteau qui a eu lieu près de l'Opéra, dans un quartier touristique très fréquenté le samedi soir.



L'assaillant a agressé au couteau cinq personnes, dont une est morte. La police est intervenue aussitôt et a abattu l'auteur de l'agression, qui avait menacé les forces de l'ordre.



Selon les médias, l’attaque a été revendiquée par le groupe Daesh.