Arrivée en Cisjordanie des aides humanitaires marocaines au profit du peuple palestinien

Les aides humanitaires marocaines, destinées sur haute instructions du Roi Mohammed VI, au peuple palestinien sont arrivées mardi en Cisjordanie.



L'instance jordanienne de bienfaisance a acheminé ces aides humanitaires par quatre grands camions en provenance de la Jordanie à destination de la Cisjordanie. Cette opération a été supervisée par l'ambassadeur du Maroc en Palestine, Mohamed El Hamzaoui et le juge en chef de la Palestine, conseiller du président palestinien pour les affaires religieuses et les relations islamiques, Mahmoud El Habache qui représentait le président Mahmoud Abbas à cette cérémonie de réception.



Ces aides humanitaires de la Fondation Mohammed V pour la solidarité (56,5 tonnes de denrées alimentaires) sont arrivées durant le mois de Ramadan à bord de six avions militaires marocains qui ont atterri à l'aéroport militaire de Marqa, à l’est de Amman (Jordanie).



Dans une déclaration à la MAP, M. El Habache a exprimé au nom du président Mahmoud Abbas et du peuple palestinien, ses remerciements et son estime au Roi Mohammed VI pour ces aides qui s'inscrivent dans la continuité de celles destinées à la Bande de Gaza sur hautes instructions royale et sous la supervision personnelle du Souverain.



Il a également exprimé sa gratitude au Souverain qui ne cesse de déployer d'efforts pour soutenir la cause et le peuple palestiniens à travers des actions concrètes, se disant convaincu que cette position et cet appui se poursuivront à tous les niveaux politique, humain et moral.



"Le Royaume du Maroc a toujours apporté un soutien constant à la cause et au peuple palestiniens", a-t-il dit. Pour sa part, l'ambassadeur du Maroc en Palestine a souligné que cette initiative royale humanitaire traduit de manière claire et forte la solidarité effective entre les deux peuples frères, relevant que la solidarité sincère marque toujours la position de SM le Roi qui soutient de manière constante la cause palestinienne, la ville sainte d'Al Qods et le peuple frère de la Palestine.



Le peuple marocain sous la conduite de SM le Roi soutient à l'unanimité la cause palestinienne, a ajouté M.El Hamzaoui, rappelant le soutien constant du Maroc à ses frères palestiniens pour recouvrer leurs droits justes et légitimes de liberté et d'indépendance et établir l'Etat de la Palestine souverain sur les frontières de juillet 1967 avec comme capitale Al Qods est.



Les aides humanitaires marocaines destinées au peuple palestinien, arrivées le 8 juin dernier dans la Bande de Gaza en provenance du territoire égyptien via le poste frontalier de Rafah, comprenaient des médicaments, couvertures et denrées alimentaires.



Cette opération humanitaire comprend également le déploiement d’un hôpital de campagne médico-chirurgical des FAR qui prodigue les soins nécessaires dans différentes spécialités aux blessés et victimes civiles des événements récents survenus dans la bande de Gaza.



Cette initiative, qui se déroule en coordination avec les autorités égyptiennes et palestiniennes, reflète l’élan de solidarité du Royaume du Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi, avec les pays frères et amis et le soutien concret et effectif du Royaume au peuple palestinien et à sa cause juste. Le 29 mai dernier, le Roi Mohammed VI avait présidé, supervisé personnellement et donné le coup d’envoi, à l’aéroport international de Casablanca, de l’opération d’acheminement de l’aide humanitaire destinée au peuple palestinien frère.