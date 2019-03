Arrivée au Maroc du président de la Sierra Leone

Le Président de la République de Sierra Leone, M. Julius Maada Bio est arrivé mercredi au Maroc à la tête d'une importante délégation pour prendre part aux travaux du 6-ème forum international "Afrique Développement", qui sera organisé les 14 et 15 mars à Casablanca sous le Haut patronage du Roi Mohammed VI.



A son arrivée à l'aéroport international Mohammed V de Casablanca, le président Sierra-léonais a été accueilli par le chef du gouvernement Saad Dine El Otmani.



Après avoir passé en revue un détachement d'honneur de la première base navale de la marine royale qui rendait les honneurs, le Président de la Sierra Leone a été notamment salué par le wali de la région Casablanca-Settat, le gouverneur de la province de Nouaceur, le président du conseil provincial de Nouaceur, le président de la commune de Nouaceur et le PDG du groupe Attijariwafa bank.



Le président de Sierra Leone devra présider les travaux de ce forum qui se tient sous le thème : «Quand l'Est rencontre l’Ouest ».



Outre la Sierra Leone, invitée d'honneur, le forum, considéré comme la plateforme de référence en faveur du dialogue, de la promotion des investissements et du commerce intra-africain, prévoit de réunir pour cette 6ème édition, plusieurs pays africains.