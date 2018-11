Arrestation Ghosn: le conseil d'administration de Renault "se réunira au plus vite"

Disant avoir "pris connaissance" des informations diffusées par Nissan, le partenaire japonais du groupe qui va se prononcer jeudi sur le limogeage de M. Ghosn, le conseil d'administration de Renault indique être "dans l'attente d'informations précises" de la part du dirigeant, selon un communiqué.



Dans ce bref texte signé de l'administrateur référent de Renault Philippe Lagayette, "en liaison avec les présidents des comités du conseil d'administration, Marie-Annick Darmaillac et Patrick Thomas", il est précisé que "les administrateurs consultés expriment leur attachement à la défense de l'intérêt du groupe Renault dans l'alliance" Renault-Nissan-Mitsubishi.



M. Ghosn, PDG de Renault et un des plus grands patrons d'industrie du monde, a été arrêté à Tokyo selon les médias, accusé de malversations par la justice après une enquête interne de Nissan, qui veut le démettre de son poste au plus vite.