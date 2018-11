Argentine : le Parlement adopte un budget d'austérité conforme à l'accord avec le FMI

Le texte très critiqué par l'opposition de gauche car il comprend des coupes budgétaires tous azimuts a été adopté jeudi par 45 sénateurs, 24 ont voté contre et un s'est abstenu.



C'est un succès politique pour le gouvernement du président argentin de centre-droit Mauricio Macri, qui a réussi à bâtir un consensus avec l'opposition modérée.



En première lecture en octobre, les députés l'avaient approuvé avec 138 voix pour, 103 contre et 8 abstentions.



L'Argentine a été secouée cette année par deux crises monétaires, en mars-avril et août-septembre, qui ont fait perdre au peso 50% de sa valeur face au dollar. Face à cette crise, Buenos Aires a sollicité l'aide du FMI, moyennant une cure d'austérité budgétaire.