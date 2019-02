Arabie Saoudite : le Parlement européen condamne la tutelle masculine sur les femmes

L'Arabie saoudite doit cesser de faire des femmes des citoyennes de seconde classe, sous tutelle masculine, ont estimé les députés européens dans une résolution votée jeudi.



Malgré les réformes en cours dans ce pays et la levée de l'interdiction de conduire pour les femmes en juin 2018, "le système politique et social saoudien demeure discriminatoire, en faisant des femmes des citoyennes de seconde classe", ont critiqué les élus rassemblés à Strasbourg.



Dans un texte non contraignant voté par 597 députés, 10 s'étant prononcés contre et 70 s'étant abstenus, les eurodéputés "exhortent le gouvernement saoudien à mettre un terme immédiat à ce système de tutelle masculine". L'autorisation d'un tuteur est toujours nécessaire à une Saoudienne pour voyager à l'extérieur de son pays, accéder aux services de santé, choisir son lieu de résidence ou avec qui se marier.



Sous le feu des critiques des eurodéputés également, les "services gouvernementaux en ligne utilisés par les hommes pour surveiller les femmes", permettant aux "tuteurs" de recevoir une notification pendant leurs déplacements hors des frontières saoudiennes.



Demandant "la libération des militantes et défenseures des droits des femmes" en Arabie saoudite, le Parlement européen a aussi appelé ce royaume appliquant une version rigoriste de l'islam à "introduire immédiatement un moratoire sur la peine de mort, toujours utilisée pour punir des infractions non-violentes, comme le trafic de drogues, la trahison, l'adultère et l'apostasie".



Entre 2014 et 2017, 126 exécutions en moyenne y ont eu lieu chaque année, affirme le Parlement européen.