Après le Maroc, Jared Kushner à Amman

En tournée régionale pour obtenir un soutien à son plan de paix israélo-palestinien, le gendre du président américain, Jared Kushner, a rencontré mercredi à Amman le roi Abdallah II qui a insisté sur la solution à deux Etats, après un déplacement au Maroc.



Accompagné de son bras droit Jason Greenblatt, M. Kushner, également conseiller de Donald Trump, a été reçu mardi à Rabat par le roi Mohammed VI, président du Comité Al-Qods. L'entretien a porté sur le renforcement du partenariat stratégique ancien, solide et multidimensionnel entre le Maroc et les Etats-Unis, ainsi que sur les évolutions et développements que connait la région de l'Afrique du Nord et du Moyen Orient.



A Amman, Abdallah II a insisté devant le responsable américain sur "la nécessité de multiplier les efforts pour aboutir à une paix globale et durable fondée sur la solution à deux Etats (israélien et palestinien) qui garantirait l'établissement d'un Etat palestinien indépendant avec Jérusalem-Est pour capitale", selon un communiqué du palais.



La Jordanie, pays allié des Etats-Unis, est le gardien des lieux saints musulmans à Jérusalem et elle accueille selon l'ONU près de 2,2 millions de réfugiés palestiniens sur une population jordanienne de 6,6 millions.



Le roi qui maintient des contacts fréquents avec le président palestinien Mahmoud Abbas s'est référé dans sa déclaration à la "légalité internationale" c'est-à-dire les résolutions de l'ONU et "à la nécessité que les Etats israélien et palestinien vivent en paix côte à côte".



Le processus de paix israélo-palestinien est au point mort depuis 2014. Et les dirigeants palestiniens boycottent l'administration Trump depuis qu'elle a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël en 2017.



S'il reste évasif sur le contenu de son plan, entouré du plus grand secret, Jared Kushner promet depuis plusieurs mois des idées nouvelles, soulignant que les approches traditionnelles n'avaient pas permis de parvenir à un accord.



Il refuse de dire si le plan reprendrait la "solution à deux Etats", ostensiblement délaissée dans les discours officiels américains depuis deux ans, en rupture avec le passé et avec le consensus international.



Jared Kushner doit après la Jordanie se rendre en Israël.