Après l'agression présumée d'un policier sur l'humoriste Amine Radi, une enquête a été ouverte

Le service préfectoral de la police judiciaire de Casablanca a diligenté, samedi, une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent, au sujet des accusations attribuées à un policier exerçant à la préfecture de police de Casablanca, suite à la publication d'une vidéo sur Facebook, montrant l'humoriste AminE Radi décrire une agression présumée (physique et verbale) de la part du policier précité.



La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a souligné dans un communiqué avoir interagi rapidement et avec sérieux avec le contenu de cette vidéo live, dans laquelle la victime présumée raconte qu'un policier au district de Sidi Bernoussi l'a insulté et l'agressé physiquement lors de son arrestation près du pont de Tit Mellil à Casablanca.



"La vidéo a également montré des accrochages entre les deux parties après la tentative du diffuseur de la vidéo de filmer le visage du policier", précise la DGSN.



En plus de l'enquête judiciaire menée sous la supervision des autorités judiciaires compétentes, l'inspection générale de la sûreté nationale a lancé une enquête administrative parallèle pour déterminer les dépassements professionnels attribués au policier, ainsi que les responsabilités et les mesures disciplinaires à la lumière des résultats des investigations, conclut le communiqué.