Antonio Guterres dimanche à Abou Dhabi pour la réunion préparatoire sur le climat

Le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, se rendra dimanche aux Emirats Arabes Unis, où il prendra part à Abou Dhabi à la réunion préparatoire au sommet de l’action sur le climat, qui se tiendra en septembre prochain à New York.



Cette réunion vise à susciter l'élan et à soutenir les solutions nécessaires pour faire face à l'urgence climatique en prévision du sommet de New York, convoqué par le chef de l’ONU et qui verra la participation de plusieurs chefs d’Etat et de gouvernement afin d’adresser l’urgence liée au changement climatique, a indiqué le porte-parole de M. Guterres.



Selon l’ONU, ce sommet sera l’occasion pour les Etats de "relever leurs ambitions" en matière de réduction des émissions polluantes, selon l’ONU.



Le sommet est prévu le 23 septembre en marge du Débat de haut niveau de l’Assemblée générale de l’ONU.