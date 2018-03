Amal, 6 ans, victime d’attouchements à Douar Bou Aicha : le douloureux combat d’une famille

Depuis jeudi 15 mars, les habitants du paisible douar Bou Aicha , à une vingtaine kilomètres de Marrakech, sont sous le choc. Une petite fille de 6 ans aurait été victime d’attouchements. C’est un voisin de la famille de cet enfant qui serait l’auteur de tels actes. « Cet homme est un étranger au douar. Nous l’avons accueilli, ouvert nos maison depuis qu’il habite ici. Et il s’en est pris à ma fille pendant plus d’un mois sans qu’on ne soupçonne quoique ce soit », témoigne le père de la petite Amal.



Selon la famille de la victime présumée, c’est tout à fait par hasard que la vérité est sortie de la bouche d’Amal avec ses mots et son innocence d’enfant. « Amal jouait à l’élastique devant la maison, avec d’autres gosses. Son pantalon est tombé. Sa petite cousine lui alors dit de le relever et qu’elle ne devait pas rester sans pantalon car cela ne se faisait pas. La petite a alors rétorqué que oncle X, le voisin en question, lui enlevait le sien tout en la posant sur ses genoux », confie la tante d’Amal.



La suite du récit de la petite fille née en 2011 est insoutenable. Elle raconte à sa mère et ses tantes que le voisin, un familier de la maison parentale, l’emmenait souvent jouer, elle et sa propre fille, dans ce qu’elle a appelé la maison des poules. C’est en fait une baraque abandonnée où vivent poules et coqs, qui se trouve à proximité de la maison du voisin. Selon le témoignage des parents d’Amal, la petite a procédé à une description précise de ce qu’elle aurait subi, évoquant même le pénis de l’homme qu’elle aurait vu à maintes reprises.



L’enfant a été aussitôt conduite par sa mère chez un médecin qui a constaté des traces d’attouchements et non pas de viol. Dès vendredi 16 mars, le père se rend chez les gendarmes pour déposer plainte. Le voisin est convoqué, interrogé puis relâche. Il aurait tout nié en bloc mettant en cause la crédibilité du témoignage d’un enfant. « Ce qui ne l’a pas empêché de venir avec sa famille chez nous pour nous demander de retirer notre plainte. Il nous a même dit qu’il quitterait le village et proposé de l’argent contre notre silence », affirme le grand-père de la victime.



Aujourd’hui, Abdelmalek, le père d’Amal, la petite fille dont l’enfance vient d’être volée, est dans le doute. Il ne comprend pas que le présumé suspect soit en liberté. Il réclame surtout justice. «Ma fille a été victime d’attouchement. Elle n’a que 6 ans. Et celui qui lui a fait vivre de telles horreurs est un adulte, » lâche-t-il dans un souffle.