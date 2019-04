Allemagne: le match Bayern-Dortmund entre dans le "money time"

Sur le papier, c'est le Bayern qui a les meilleures chances de creuser un écart dans cette 30e journée. Le "Rekordmeister" accueille samedi (13h30 GMT) Brême, un adversaire qu'il vient de battre... 18 fois consécutivement toutes compétitions confondues.



A domicile, les Bavarois ont marqué au Werder 36 buts lors de ses cinq dernières visites, avec un minimum de quatre buts par match.



"Mais plus personne n'a le droit à l'erreur", a mis en garde Neuer cette semaine: "Brême est une bonne équipe de contre, ils sont allés gagner à Dortmund en coupe et ils ont un excellent esprit collectif, nous ne les sous-estimons pas".



Victime d'une déchirure musculaire au mollet, le gardien international de 32 ans risque de faire défaut à ses partenaires dans ce sprint final de la Bundesliga: "Je pense que rejouer contre Leipzig (le 11 mai pour la 33e journée) est un objectif réaliste", a-t-il dit.



Dans cette hypothèse, il manquerait trois journées de championnat et la demi-finale de Coupe d'Allemagne, de nouveau contre Brême, la semaine prochaine.



Dortmund se déplace dimanche (13h30 GMT) à Fribourg, la dernière équipe à avoir tenu en échec le Bayern (1-1 le 30 mars).



Treizième du classement, Fribourg n'est pas un foudre de guerre, mais pour Dortmund, tous les matches semblent dangereux actuellement, car jamais depuis plusieurs semaines le Borussia n'a réussi à se montrer souverain sur 90 minutes .



Après s'être effondrée à Munich le 6 avril (5-0), l'équipe de Lucien Favre n'a dû sa victoire 2-1 la semaine dernière contre Mayence qu'aux exploits de son gardien Roman Bürki en fin de match, après s'être totalement et inexplicablement décomposée en deuxième période.



L'entraîneur suisse devrait récupérer pour ce déplacement l'attaquant américain Christian Pulisic, acquis par Chelsea pour la saison prochaine, et son champion d'Europe portugais Raphaël Guerreiro: absents pour blessure la semaine dernière, les deux joueurs ont repris l'entraînement avec l'équipe mardi.







Programme de la 30e journée du Championnat d'Allemagne (en heures GMT):







Samedi:



(13h30) Augsbourg - Stuttgart



Bayern Munich - Werder Brême



Bayer Leverkusen - Nuremberg



Mayence - Fortuna Dusseldorf



(16h30) Mönchengladbach - RB Leipzig



(18h30) Schalke 04 - Hoffenheim







Dimanche:



(13h30) Fribourg - Dortmund



(16h00) Hertha Berlin - Hanovre







Lundi:



(18h30) Wolfsburg - Eintracht Francfort







Classement: Pts J G N P bp bc dif



1. Bayern Munich 67 29 21 4 4 78 29 49



2. Dortmund 66 29 20 6 3 68 36 32



3. RB Leipzig 58 29 17 7 5 55 22 33



4. Eintracht Francfort 52 29 15 7 7 57 34 23



5. Mönchengladbach 51 29 15 6 8 48 35 13



6. Hoffenheim 47 29 12 11 6 60 39 21



7. Werder Brême 46 29 12 10 7 52 41 11



8. Bayer Leverkusen 45 29 14 3 12 51 48 3



9. Wolfsburg 45 29 13 6 10 47 44 3



10. Fortuna Dusseldorf 37 29 11 4 14 39 56 -17



11. Hertha Berlin 35 29 9 8 12 41 48 -7



12. Mayence 33 29 9 6 14 34 50 -16



13. Fribourg 32 29 7 11 11 39 50 -11



14. Augsbourg 28 29 7 7 15 40 55 -15



15. Schalke 04 27 29 7 6 16 30 47 -17



16. Stuttgart 21 29 5 6 18 27 61 -34



17. Nuremberg 18 29 3 9 17 24 54 -30



18. Hanovre 14 29 3 5 21 25 66 -41







Ndlr: Les 4 premiers sont qualifiés directement en Ligue des champions.



Deux équipes allemandes entrent directement en Ligue Europa: soit le vainqueur de la Coupe et le 5e de la Bundesliga, soit les 5e et 6e de la Bundesliga (si le vainqueur de la Coupe est qualifié pour la C1).



Une autre équipe (le 6e ou le 7e du championnat), passe par les qualifications de la Ligue Europa.



Les deux derniers du championnat (17e et 18e) sont relégués en D2, le 16e dispute un barrage aller-retour avec le 3e de D2.