Allemagne-Mexique (1ère J) : Déclarations

Voici les déclarations des entraineurs des sélections mexicaine et allemande à l'issue de leur match comptant pour la 1ère journée du groupe F qui s’est achevé par la victoire des Aztèques (1-0).



Juan Carlos Osorio, sélectionneur du Mexique



"En première période, nous avons axé notre jeu sur la rapidité des ailes tout en bâtissant notre stratégie sur quatre milieux de terrain pour dessiner cette grande victoire dont nous allons prendre avantage en vue d’offrir du bonheur aux milliers de supporteurs ayant fait ce long voyage.



"Nous avons réussi à bien jouer défensivement et nous leur avons fait mal en contre tout en sachant que ce serait plus difficile en seconde période puisque nous étions parfaitement conscients que quand ils sont menés, les Allemands font entrer plus d’attaquants pour l’emporter.



"J’ai toujours donné du crédit à mes joueurs et les cadres qui évoluent dans les championnats d’Europe apportent cette expérience qu’ils partagent avec les plus jeunes.



"Nous avons joué pour l’amour de gagner et défendu avec un grand cœur et une abnégation. Nous n’allons pas trop savourer ce succès et préparer, comme il se doit, la prochaine sortie contre les coréens qui n’est pas gagné d’avance".



Joachim Löw, sélectionneur de l’Allemagne



"C’est une déception de perdre le premier match mais c’est une situation que nous devons accepter et se reprendre pour courir et aller forcer la conclusion.



"Notre attaque a été inefficace et l’équipe a produit un piètre jeu et n’a pas imposé son football habituel d’autant que nous avons perdu les duels et laissé plus de couloirs aux mexicains, des joueurs rapides et qui ont été plus à l’aise dans la transition de la construction des offensives.



"Avec leur pressing, ils nous ont laissé peu d’espaces afin de produire notre jeu. Nos joueurs ont perdu les balles, paru nerveux, n’ont pas pu ainsi jouer en profondeur et devaient le plus souvent revenir pour récupérer le ballon.



"Les joueurs de la Mannshaft ont fait montre de précipitations et raté les opportunités de tirs aux buts. Maintenant, il faut tourner la page et regarder de l’avant. Les joueurs ont suffisamment d’expérience pour renverser la situation.



"Il faut se remettre au travail sans prendre de break, réagir afin de corriger et de rectifier la situation. Surtout ne pas paniquer ni penser à quelle équipe rencontrer (probablement le Brésil) au second tour mais seulement se concentrer sur le prochain match".