Algérie parmi les pays qui persécutent le plus les chrétiens

LAlgérie a été classée à la 42e place des pays où les personnes de confession chrétienne sont les plus persécutées dans le monde, selon le nouveau rapport 2018 « Index mondial de la persécution » établi par l’association chrétienne protestante « Portes Ouvertes ».



L’association « Portes ouvertes » souligne dans son rapport que La petite minorité chrétienne doit rester très discrète et fait face à de multiples pressions de la part de l’Etat algérien et de la société.



« Ces derniers temps, la politique algérienne a été marquée par une forte instabilité. Malgré tout, la persécution à l’égard des chrétiens reste constante », note le rapport dans sa fiche consacrée à l'Algérie , indiquant que « D’après les responsables d’églises, la pression que subissent les chrétiens s’est même intensifiée et autour d’eux de nombreuses portes se ferment.»



En Algérie, poursuit le rapport, la persécution des chrétiens est un le fait de l’extrémisme radical et du totalitarisme du pouvoir et de la corruption.

Selon le rapport, « les églises se voient souvent refuser la reconnaissance officielle qui leur permettrait de fonctionner légalement », et « l’extrémisme religieux est présent sur l’ensemble du territoire et pèse sur la vie privée, familiale, sociale, civile et ecclésiale des chrétiens. »



« Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance 06-03 de février 2008, qui restreint la liberté religieuse, le gouvernement n’a autorisé la construction d’aucune nouvelle église », note encore le rapport.