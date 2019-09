Algérie : deux morts dans des heurts entre des protestataires et des policiers (justice)

Deux personnes ont été tuées dans des heurts nocturnes entres des protestataires et des forces de l'ordre dans la région de Relizane, à 300 km à l'ouest d'Alger, a annoncé jeudi le parquet.



Ces heurts ont éclaté à la suite de la mort d'un adolescent mineur dans un accident de la circulation impliquant un véhicule de police, a dit le procureur du tribunal de Oued R'hiou, près de Relizane.



Des habitants en colère ont alors coupé la route à l'aide de pierres et de pneus enflammés. Deux personnes blessées lors de l'intervention des forces de l'ordre ont ensuite péri, a-t-on indiqué de même source.



La nature exacte de ces blessures mortelles n'a pas été précisée.



Toujours d'après le parquet, l'adolescent, âgé de 15 ans, a été tué dans une collision entre sa moto et une voiture de police. Cet accident a également provoqué des "blessures graves" à un homme de 25 ans, qui circulait avec lui sur le deux-roues.



Les protestataires, qui ont saccagé des bâtiments publics, ont tenté de s'introduire dans le commissariat de la ville dans le but d'"appréhender le policier à l’origine de l'accident", a encore précisé le parquet.



Le ministère de l'Intérieur a ordonné l'envoi d'un commission d'enquête de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) pour "déterminer les tenants et les aboutissants" de ces incidents, selon un communiqué officiel.