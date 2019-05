Algérie: 12 anciens ministres devant la cour suprême

Dans un communiqué rendu public ce dimanche, le nouveau procureur général près la cour d’Alger, Belkacem Zeghmati, a indiqué que le dossier de l’enquête préliminaire sur 12 anciens responsables, menée par la gendarmerie, a été transféré à la cour suprême.



Selon cette source, sont concernés des anciens premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, des anciens ministres Abdelghani Zaalane, Bouchouareb Abdesslam, Amar Ghoul, Amara Benyounès, Amar Tou, Boudjemâa Talai, Karim Djoudi et Abdelkader Bouazgui, ainsi que les anciens walis Abdelkader Zoukh et Mohamed Djamel Khanfar.



Les douze anciens membres du gouvernement seront auditionnés dans le cadre d'affaires de "passation de contrats et de marchés en infraction avec la législation en vigueur".



Accusé d’avoir "bénéficié d’avantages non justifiés dans le domaine des marchés publics, d’avoir tiré profit de l’influence d’agents publics, d’avoir bénéficié indûment d’avantages fonciers et de financement occulte de partis politiques", Ahmed Ouyahia encourt une peine de prison allant de dix à vingt ans.