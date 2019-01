Alain Juppé divorce avec sa famille politique

Après 42 ans de bons et loyaux services au sein de la droite française (Les Républicains), Alain Juppé. a été officiellement rayé de la liste des adhérents au 1er janvier, annonce le Parisien de ce jeudi 3 janvier.



Le maire de Bordeaux, comme il l'a reconnu lui-même, n'a pas réglé ses cotisations au titre des années 2017 et 2018. Or les règles internes du parti sont claires : tout adhérent qui ne s'est pas acquitté de son dû pendant deux années consécutives prend la porte. « Je n'ai pas senti qu'il allait verser une larme », rapporte d'ailleurs un proche de l'ancien ministre des Affaires étrangères qui l'a croisé mercredi matin.



Les Européennes en ligne de mire ?



Cette rupture met en lumière le profond désaccord d'Alain Juppé avec la nouvelle ligne du parti, incarnée par son patron Laurent Wauquiez. Le chiraquien avait récemment pris ses distances avec LR en expliquant notamment qu'il ne se reconnaissait plus dans le discours du parti sur l'Europe.



Selon Le Parisien, ce dernier aurait accepté en décembre de coécrire un livre de défense de l'Europe. « Des proches le voient en queue d'une liste La République en marche (LREM) qu'il pousserait. Mais je ne le vois pas aller dans cette direction. Cela cautionnerait tous les noms de la liste dont certains ne le bottent pas », tempère un proche du maire bordelais dans le quotidien francilien.