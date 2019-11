Akhannouch reçoit la médaille de l'Union Internationale des Sciences du Sol

La médaille de l'Union Internationale des Sciences du Sol (IUSS) a été décernée, mardi à Benguérir, au ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, et Président de la Fondation pour l’Adaptation de l’Agriculture Africaine aux changements climatiques (AAA), à M. Aziz Akhannouch.



Cette distinction a eu lieu lors de la 2ème Conférence ministérielle annuelle de l'Initiative africaine d'adaptation aux changements climatiques, tenue sous le thème "La sécurité alimentaire face au changement climatique" à l’Université Mohammed VI Polytechnique (l’UM6P) de Benguérir.



Ce très prestigieux Prix a été remis au ministre, par le Professeur Rattan Lal, éminent professeur à Ohio State University, lauréat du Prix Nobel et membre honoraire de la Fondation AAA, pour son action en faveur du développement agricole durable et pour la promotion de l’Initiative de l’Adaptation de l’Agriculture Africaine au changement climatique (AAA).



Portée et soutenue par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l’initiative "Triple A" a été lancée par le Royaume lors de la COP22 et dotée suite aux Hautes Instructions du Souverain d’une Fondation présidée par M. Akhannouch.



A noter que l’UM6P a accueilli, mardi, la 2ème Conférence ministérielle annuelle de l'Initiative africaine d'adaptation aux changements climatiques (Initiative AAA), une solution à fort potentiel pour lutter contre l'insécurité alimentaire et le changement climatique en Afrique.



Cet événement de haut niveau, organisé en partenariat avec l’UM6P et le groupe OCP, réunit 28 délégations étrangères, dont 20 ministres africains, des représentants de gouvernements africains, d’institutions financières internationales telles la Banque mondiale, l’Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), la Banque Africaine de Développement (BAD), des donateurs, ainsi que plusieurs scientifiques de renommée internationale.



En marge de cette la 2ème Conférence ministérielle annuelle de l'Initiative africaine d'adaptation aux changements climatiques (Initiative AAA), plusieurs accords de coopération ont été signés à Benguérir, entre le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement durable et des Eaux et Forêts, M. Aziz Akhannouch, en sa qualité de Président de la Fondation pour l’Adaptation de l’Agriculture Africaine aux changements climatiques (AAA) et les différents partenaires de la Fondation AAA.