Air Arabia-Maroc lance une ligne interne Errachidia-Fès

Un Airbus du transporteur low cost a atterri à l’aéroport d’Errachidia-Moulay Ali Cherif en provenance de Fès, donnant ainsi le coup d’envoi officiel de cette liaison aérienne.



Le lancement de cette nouvelle ligne s’est déroulé en présence du wali de la région de Drâa-Tafilalet et gouverneur de la province d’Errachidia, Mohamed Benribag, du président du Conseil de la région, Lahbib Choubani et de la directrice générale d’Air Arabia-Maroc, Leila Mechbal, ainsi que d’élus, de représentants de services extérieurs et de plusieurs personnalités.



Dans une déclaration à la MAP, Mme Mechbal s’est félicitée du lancement de cette nouvelle liaison qui aura lieu tous les lundis et jeudis, et qui a été créée grâce au soutien du Conseil de la région de Drâa-Tafilalet selon les termes d’une convention de partenariat.



Ce vol sera opéré par des Airbus d’une capacité de 174 sièges et devrait connaitre un grand succès auprès des clients, a-t-elle ajouté, soulignant que les passagers auront la possibilité de poursuivre leur voyage, sans changer d’avion, vers la ville de Tanger via l’aéroport de Fès-Saïss.



Mercredi, la compagnie aérienne avait lancé une autre ligne reliant Zagora à Marrakech, également dans le cadre d’un partenariat entre le Conseil de la région de Drâa-Tafilalet et Air Arabia-Maroc.



La première liaison interne du transporteur aérien avait été lancée en juin 2017, reliant Fès à Marrakech.