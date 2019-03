Ahmed Ghayat présente son livre à Paris: un plaidoyer pour le jeunesse et le vivre ensemble

C’est au Palais du Cinéma Luxor, une salle mythique de Paris construite par l'architecte Henri Zipcy et inaugurée le 6 octobre 1921, que le militant et fervent acteur associatif Ahmed Ghayat a choisi, jeudi soir, de présenter son dernier livre «Des jeunes, des cris » (Editions Le Fennec).



Le choix du Luxor, ce haut lieu de Barbès qui a vu grandir Ahmed Ghayat et qui accueille dans ses belles salles entièrement rénovées nombre de rencontres culturelles et de projections en avant-première, n’est pas fortuit. Ahmed Ghayat a passé son enfance et sa jeunesse dans ce quartier emblématique du 18e arrondissement et s’y est formé au militantisme politique et associatif.



Il le dit d’ailleurs lui-même. « C’est avec émotion que je reviens ici, à l’invitation de Samir Lebcher qui vient de créer l’association «Rassemblance», pour présenter mon nouveau livre », note-t-il ému.



Réalisé en collaboration avec la photographe en vogue, d’origine marocaine, Karen Assayag, qui réside dans le quartier de Barbès, le livre est préfacé par le directeur général de Hit Radio, Younes Boumehdi et se compose d’une trentaine de textes de jeunes du Royaume et de Franco-Marocains traduisant avec leurs mots leurs revendications, leurs aspirations et leurs doutes.



« Ce livre est un recueil de témoignages de jeunes marocains du Royaume mais aussi de jeunes franco-marocains que j’ai tenu à mêler dans un même ouvrage », a souligné Ahmed Ghayat, indiquant n’avoir écrit que l’introduction laissant la parole aux jeunes pour exprimer leurs espoirs et leurs attentes qu’ils vivent au Maroc ou en France.



Evoquant les problématiques qui touchent aux jeunes issus de l’immigration, Ahmed Ghayat, ancien conseiller de Martine Aubry alors ministre socialiste des Affaires sociales, a estimé qu’ « être enfant de la diversité, c’est une richesse et un atout. Nous sommes des enfants de l’addition et non de la soustraction ni de la division. C’est pour cela que je crois beaucoup en l’association Rassemblance et au travail qu’elle va accomplir. »



« Je suis là pour encourager ces jeunes qui militent pour la jeunesse, pour le vivre ensemble. Que nous soyons musulmans, juifs ou chrétiens, nous sommes condamnés, dans le meilleur sens du terme, à vivre ensemble », a-t-il ajouté, livrant un véritable plaidoyer pour le vivre ensemble et la tolérance.



Ont assisté à la rencontre de nombreux acteurs associatifs de Paris et sa région, ainsi que le député franco-marocain et président du groupe d’amitié à l’Assemblée nationale, Mustapha Laabid.



Président de l’Association Marocains pluriels, Ahmed Ghayat est un membre très actif de la société civile marocaine. Il est à l’initiative de plusieurs actions concrètes en faveur des jeunes et des personnes en situation précaire, et milite aussi en faveur du dialogue interreligieux et du vivre ensemble.