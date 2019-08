Agadir célèbre les arts d’Ahwach jusqu’au 31 Août

La ville d’Agadir célèbre jusqu’à 31 août les arts d’Ahwach à l'occasion de la 6ème édition de ce forum qui s’est ouvert, mardi soir, sous le signe "Les arts d’Ahwach: l'unité dans la diversité".



Cette édition baptisée "Ihya Boukdir", en hommage à cette figure de proue de l’art d’Ahwach, propose des spectacles animés par une pléiade de troupes, une exposition sur ce patrimoine marocain ainsi que des soirées de lecture de la poésie amazighe.



Ainsi, les amateurs de ce noble genre littéraire avaient rendez-vous, mardi soir, avec la première soirée de lecture de poésie avec la participation notamment de Mohammed Moustaoui, Nezha Abakarim, Ahmed Assid, Mohamed Lemhemdi, et Brahim Akil.



Le musée municipal du patrimoine amazigh d’Agadir organise, quant à lui, mercredi, une conférence intitulée "Patrimoine oral et médias: Quelle approche", avec la participation de plusieurs professeurs et chercheurs du domaine.



Au programme figurent aussi la projection d’un film documentaire d’Omar Amarir sur l’artiste Ihya Boukdir en reconnaissance des contributions du défunt dans la valorisation de l’art d’Ahwach, des signatures d’une série d’ouvrages, ainsi que l'organisation d’activités culturelles et artistiques en vue de préserver ce patrimoine ancestral.