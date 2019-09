Adil El Miloudi : "Celui qui ne tabasse pas sa femme n’est pas un homme"

"Une petite tarte dans la gueule"



L'animateur, souriant mais visiblement mal à l'aise, assurait également la traduction en français pour Samy Naceri, également invité sur le plateau. L'interprète a alors tenté d'intervenir, arguant que "partout dans le monde il ne faut pas frapper une femme".



Continuant de traduire les propos du chanteur, Imad Kotbi a indiqué: "Il a frappé sa femme, ils l'ont mis en garde à vue 24 heures. Sa femme a dit, 'il ne m'a pas frappé. On a l'habitude, c'est un jeu'". "En somme c'est l'amour", a commenté en riant Samy Naceri. L'acteur a lui-même été condamné pour des actes de violences, et relaxé en 2015 dans une affaire de violence à l'encontre de son ex-compagne.



"Il a tort, on ne cautionne pas", a commenté Imad Kotbi, se tournant vers l'acteur de Taxi. "Surtout chez nous en France", a commenté Samy Naceri, avant d'ajouter: "Mais une petite tarte dans la gueule de temps en temps..."



Violence faite aux femmes



L'année dernière, Adil El Miloudi avait affiché dans une vidéo diffusée sur Facebook, son soutien à son compatriote le chanteur Saad Lamjarred, mis en examen en France pour viol. Et en 2015, il avait menacé dans une chanson, Nabil Ayouch, réalisateur du film Much Loved, sur la prostitution au Maroc, et l'actrice Loubna Abidar.



Une étude dévoilée en 2018 révélait que plus de la moitié des Marocaines - 54,4% - avaient subi récemment des violences, malgré l’adopion en 2018 d'une loi contre la violence faite aux femmes.