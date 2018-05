Adhésion du Maroc à la CEDEAO : Le Ghana optimiste (ministre)

Le Ghana a affiché, mardi, son optimisme quant à l'adhésion du Maroc à la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) qui impulsera, selon Accra, une nouvelle dynamique aux échanges commerciaux interafricains.



"Nous sommes optimiste quant à l'adhésion du Maroc à la CEDEAO. Nous n'avons pas d'objections et on n'y voit pas d'inconvénients", a affirmé le ministre ghanéen chargé du développement du Centre-ville et des Zongos, Abu Bakar Saddique Boniface, en marge d'une conférence initiée à Accra par le Think tank marocain "Institut Amadeus" sous le thème "Adhésion du Maroc à la CEDEAO : Vers un renforcement de la communauté Ouest Africaine".



"Le Maroc reste un pays africain qui a un réel potentiel et avec l'intégration du Royaume dans la CEDEAO, l'Afrique connaitra un réel développement à travers l’impulsion des échanges commerciaux interafricains", a soutenu M. Boniface dans une déclaration à la MAP.



"L'échange dans le cadre de la CEDEAO permettra à chaque pays de tirer profit de l'avantage comparatif qu'il a dans un ou plusieurs secteurs, ce qui contribuera au développement durable du continent", a ajouté le ministre qui a saisi cette occasion pour jeter la lumière sur les relations historiquement profondes entre le Maroc et le Ghana.



Organisée en partenariat avec la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et le Think Tank ghanéen "IMANI", la conférence d'Accra s'inscrit dans le cadre d'une tournée ouest-africaine visant la mise en place d'un cadre d’accompagnement et de suivi de la demande d’adhésion du Maroc à la CEDEAO.