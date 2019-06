Addis-Abeba : La 8ème réunion des ministres du Commerce de l'Union africaine entame ses travaux avec la participation du Maroc

La 8ème réunion des ministres du Commerce de l'Union africaine (UA) a entamé ses travaux, vendredi à Addis-Abeba, avec la participation du Maroc.



Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l’Industrie, de l’Investissement, du commerce et de l’économie numérique, chargé de l’Investissement, M. Othman El Ferdaous, représente le Maroc à cette réunion qui se penchera sur plusieurs points relatifs à la zone de libre échange continentale africaine (ZLECAF), dont le lancement de la phase opérationnelle est prévu le 7 juillet prochain à Niamey au Niger lors du sommet extraordinaire de l’UA.



La réunion ministérielle va examiner le plan de mise en œuvre post-lancement de la ZLECAF, ainsi que le rapport d’évaluation sur l’accueil du Secrétariat permanent de la zone de libre échange continentale africaine.



Les ministres se pencheront également sur les préparatifs pour le lancement de la phase opérationnelle de la ZLECAF et l’examen du rapport de la 8eme réunion du Comité des Hauts fonctionnaires du Commerce.



Cette réunion ministérielle a été précédée par la tenue à Addis-Abeba de la 8éme réunion des Hauts fonctionnaires du Commerce, dont l’objectif était d’examiner le rapport du 15eme forum des négociations.



La réunion des Hauts fonctionnaires du Commerce a porté sur l’examen du plan de mise en oeuvre post-lancement de la ZLECAF, les préparatifs en vue du lancement de la phase opérationnelle de cette Zone et des événements parallèles, les points relatifs aux règles d’origine, et l’interdiction des exonérations et des remboursements de droits et taxes.



Les Hauts fonctionnaires ont également procédé à l’examen du rapport du forum de négociation sur les barrières non tarifaires, le rapport sur les consultations, le traitement des unions douanières, ainsi que de l’organigramme du secrétariat de la ZLECAF.