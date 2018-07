Accord de pêche Sénégal/Mauritanie: un quota de 50.000 tonnes pour les pêcheurs sénégalais (ministre)

Le nouveau protocole d'accord de pêche signé entre le Sénégal et la Mauritanie autorise les pêcheurs sénégalais à capturer 50.000 tonnes de poissons dans les eaux mauritaniennes, a fait savoir le ministre sénégalais de la Pêche et de l’Economie maritime, Oumar Guèye.



S'exprimant lors d’une rencontre avec les acteurs de la pêche de Saint-Louis, M. Guèye a confirmé la signature, lundi à Nouakchott, d’un nouvel accord de pêche entre les deux pays, dans le cadre duquel la Mauritanie va accorder 400 licences aux pêcheurs sénégalais.



L’accord stipule aussi que ces derniers devront payer 10 euros par tonne. Cinq autres euros seront supportés par l’Etat sénégalais, a indiqué M. Guèye, qui évoque un montant annuel de 164 millions de francs CFA (250 mille euros).



Il a précisé que l’accord de pêche, prend effet à partir de la date de sa signature, signalant que les pécheurs sénégalais bénéficient d’une période transitoire d’un an, pour débarquer leurs produits à Mboyo, village mauritanien situé 2,5 kilomètre de la frontière qui sépare les deux pays.



Selon lui, cette période transitoire est accordée aux pécheurs sénégalais, en attendant que les autorités mauritaniennes construisent le port de débarquement de Mboyo, afin que tous les débarquements se fassent en terre mauritanienne.



Le ministre sénégalais s’est félicité, par ailleurs, de "l’engagement des deux chefs d’Etats, Macky Sall et Mohamed Ould Abdel Aziz, qui ont donné des instructions à leurs deux ministres de la pêche, pour finaliser ces accords de pêche, au grand bonheur des pécheurs saint-louisiens".