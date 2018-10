Abderrahman Tazi préside le jury du Festival national du cinéma du Sahara d'Assa

Le jury est composé également du producteur et chercheur Adessalem Meftahi, de l’universitaire et scénographe, Majdouline El Alami, du scénariste Ali Dah, ainsi que de la chercheure Izana Boughrass, indique un communiqué de l’Association Assa pour le cinéma et le théâtre, organisatrice de cet évènement.



Douze films seront en lice pour remporter le Grand Prix et le Prix du jury de l’édition 2018 de ce festival, qui proposera aussi l’organisation d’un séminaire international sur "Le cinéma du Sahara", des rencontres avec les professionnels dans la région, outre une exposition de peinture et des séances de signature et de présentation d’un nombre d’ouvrages.



Au programme de cette manifestation, qui se tiendra sous le signe "Le Sahara: Quel message transmis à travers l'audio et l'image?", figurent notamment la projection des documentaires hassanis autour de l’histoire et de la géographie de la région et l’organisation des activités culturelles parallèles dans plusieurs communes territoriales d’Assa.