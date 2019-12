AM Invest Morocco augmente sa participation dans le capital de Involys

L'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a annoncé que la société AM Invest Morocco SA a franchi à la hausse le seuil de participation de 33,33% dans le capital de Involys.



"La société AM Invest Morocco SA, représentée par son président directeur général Mohamed Bassim Jai Hokimi, a déclaré avoir acquis sur le marché de blocs, en date du 3 décembre 2019, 13.965 actions Involys au cours unitaire de 160 dirhams", indique l'AMMC dans un communiqué.



Suite à cette transaction, AM Invest Morocco déclare détenir 141.357 actions Involys, soit 36,93% du capital de ladite société, fait savoir la même source.



Dans les douze mois qui suivent le franchissement du seuil précité, AM Invest Morocco envisage de poursuivre ses achats sur la valeur Involys, conclut le communiqué.