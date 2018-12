A l’UIR de Rabat, présentation d’une étude sur l’employabilité des jeunes au Maroc

L’Université Internationale de Rabat (UIR) organise, le lundi 10 décembre, un atelier de travail et de réflexion sur le thème «Comment adapter l'enseignement supérieur aux besoins du marché du travail».



Ce workshop vise à ouvrir une discussion et un échange sur les solutions afin de réduire l’écart entre l’offre de l’enseignement supérieur et marché du travail. L’écart entre l’offre de l’enseignement supérieur et le marché du travail est un problème majeur au Maroc qui a été soulevé à plusieurs reprises dans les discours royaux.



Chaque année, de nombreux jeunes diplômés n’arrivent pas à trouver un emploi et restent au chômage ce qui cause des tensions sociales et politiques. En même temps, paradoxalement, les employeurs se plaignent d’une pénurie de compétences qui réduit leur compétitivité.



Au cours de cette rencontre, le professeur Ghita Mezzour, enseignant-chercheur à l’UIR, va présenter les résultats du projet «Sciences des données pour l’amélioration de l’enseignement supérieur et l’employabilité des jeunes au Maroc» financé par USAID et Google.



Ce projet analyse des milliers d’offres d’emploi pour identifier les besoins en compétences professionnelles et personnelles des employeurs au Maroc. Le projet analyse également les rapports officiels et les comptes Twitter des parties prenantes de l’emploi du Maroc afin de comprendre les perceptions et les activités de ces parties prenantes.