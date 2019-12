A Marrakech, un nouvel établissement hôtelier touristique voit le jour

Cette unité touristique permettra d’enrichir l’offre touristique de la destination Marrakech et de sa région et témoigne de l'implication effective du secteur privé dans la promotion de l'activité touristique nationale, a indiqué à la MAP, Ahmed El Baroudi, directeur général de cet hôtel baptisé "El Olivar Palace".



Réalisé sur une superficie totale de 9 ha, cet hôtel représente un endroit idéal pour les amoureux du calme et de la nature ainsi qu’une vie de prestige et modernité, a-t-il insisté. Cet établissent hôtelier touristique comprend entre autres 84 chambres, 34 suites, 06 appartements et 21 villas. Conçu dans une architecture moderne, il dispose aussi de 02 piscines, dont une olympique et une autre couverte et chauffée, un spa, un kidsclub, une salle de gymnastique, une salle de réunion et 03 restaurants.



Cet hôtel sera d'une grande valeur ajoutée au tourisme dans la cité ocre puisqu'il permettra d'augmenter la capacité d'accueil des unités hôtelières à Marrakech, a expliqué M. El Baroudi. L’attractivité touristique de la cité ocre explique cet engouement des investisseurs étrangers et nationaux pour la première destination touristique au Maroc.



Marrakech a enregistré durant les dernières années une augmentation du nombre des touristes. Le nombre de nuitées dans les établissements d’hébergement touristique classés (EHTC) de Marrakech a enregistré durant la période janvier-août de l’année en cours une hausse de 8% par rapport à la même période de 2018. Les nuitées dans les EHTC de Marrakech ont totalisé quelque 5.561.491 durant la même période contre 5.167.810 durant la période janvier-août de l’année précédente.