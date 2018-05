A Marrakech, l’African Cristal Festival décerne à la MDJS le prix de l’annonceur de l’année

C’est à Marrakech que s’est tenue, le week-end passé, la 6e édition de l’African Cristal Festival. Organisée par Cristal évents, cette rencontre a réuni trois jours durant plus de 400 professionnels de la communication et des médias (agences, annonceurs, régies, directions de la communication et du marketing, experts) de différentes nationalités, autour d’une même thématique : l’audace. «Cette 6ème édition met à l’honneur l’audace des créatifs africains, et c’est tout naturellement que l’Union des agences conseil en communication qui a le même credo s’y associe», confie Maria Ait M’hamed, présidente de l’UACC, co-organisateur de l’African Cristal Festival.



Conférences, rencontres, débats, compétitions et de prix régionaux étaient au programme cette année. Seuls mots d’ordre, pertinence, originalité, innovation et efficacité. Selon Christian Cappe, fondateur et président de l’African Cristal Festival, il existe un réel potentiel africain qu’il faut savoir gérer et exploiter intelligemment dans sa diversité africaine.



Lors de cette édition, l’Award de « l’annonceur de l’année » a été décerné à La Marocaine des Jeux et des Sports (MDJS). Une consécration riche en émotion pour Younes El Mechrafi, Directeur Général de la MDJS, qui a confié être « ému et fier de cette distinction, fruit du travail d’une équipe très engagée au service d’une noble cause depuis de nombreuses années ».



Carton plein pour la Marocaine des Jeux et des Sports qui a également été récompensée par le Digital Cristal dans la catégorie « Integrated Campaign » pour l’initiative « #3andiBlasti » lancée le 6 Avril dernier à l’occasion de la Journée Internationale du Sport.

Plusieurs spots de cette campagne visent la promotion de la pratique sportive au féminin par la lutte contre certaines idées reçues et autres stéréotypes.



Rappelons enfin que l’African Cristal Festival est avant tout une vitrine qui permet de promouvoir la création publicitaire africaine, un marché commun qui représente 77 Etats et 890 millions d’habitants, avec un fort potentiel de croissance au regard de l’augmentation attendue de la population africaine durant les trois décennies à venir