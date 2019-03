A Dakhla, le président de Crans Montana se félicite d’"une Afrique qui prend en main son destin"

Lors de sa conférence de presse au Forum Crans Montana Dakhla, Pierre-Emmanuel Quirin, président du forum déclare « Depuis que nous avons acté notre session annuelle sur le continent africain et la coopération Sud- Sud à Dakhla, nous nous sommes entrés dans une nouvelle dynamique. De plus en plus de pays rejoignent cet évènement incontournable pour le devenir de l’Afrique »



Mettre en lumière tout ce que l’Afrique pourrait offrir au monde. Présenter les potentialités du Maroc en direction de sa profondeur géographique et faire avancer la multitude des échanges et partenariats entrepris avec plus d’une trentaine de pays africains, autant d’atouts pour cette 5ème édition du Forum Crans Montana de Dakhla.



Pierre-Emmanuel Quirin a souligné l’impact majeur du Forum sur le développement de Dakhla « Nous nous sommes rendus compte, année après année que le nom de Dakhla résonne aux quatre coins du monde » D’ailleurs plusieurs projets structurants pour la ville et sa région ont pu émerger. Des chantiers d’avenir sont en train de se mettre en place dans les secteurs de l’agriculture biologique, la gestion et la préservation de l’environnement, l’inclusion des jeunes et des femmes dans le développement économique.



La cérémonie d’ouverture officielle du Forum de Dakhla aura lieu samedi, un des moments forts où l’expression politique portera l’ambition qu’une Afrique ambitieuse est possible.



Ce sont plus d’un millier de participants venus d’Afrique et d’ailleurs, décideurs politiques , gouvernants, organisations internationales, ONG, acteurs associatifs, attendus pour mener une réflexion collective et faire avancer plusieurs chantiers de coopération et partenariats Sud- Sud.



La ville de Dakhla est depuis cinq ans un laboratoire du continent africain de demain. Un espoir né d’une vision volontariste du Maroc, où de nombreux échanges officiels et des signatures de projets font partis de l’agenda du Forum Crans Montana 2019.