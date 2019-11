5e édition du Forum euro-méditerranéen des Jeunes Leaders à Essaouira

La 5e édition du Forum euro-méditerranéen des Jeunes Leaders se tiendra du 15 au 17 novembre 2019 à Essaouira et aura pour thème "Engagement et partage pour une nouvelle citoyenneté".



Chaque année, le Forum regroupe une centaine de jeunes venus des pays du pourtour méditerranéen et porteurs d’un fort engagement citoyen.



Rencontres, ateliers, débats, concerts et projections autour de l’engagement. Durant trois jours, ateliers, tables rondes, concerts et projections permettent aux participant.es de rencontrer des intervenant.es de renommée internationale – intellectuels, chercheurs, artistes, sportifs et représentants d’institutions publiques.



L’engagement sera au cœur des débats dans les tables rondes, et central dans les ateliers, axés sur la mise en pratique et le partage de connaissances. Les intervenant.es professionnel.les permettront aux participant.es d’améliorer leurs capacités en gestion de projets et de développer de nouvelles compétences.



Les participant.es seront des acteurs à part entière du Forum, parties prenantes de débats et des ateliers pratiques.Pour sa cinquième édition, le Forum accueillera par ailleurs un Tribunal pour les Générations Futures. Pris au cœur d’une simulation de procès, entre plaidoirie juridique et pièce de théâtre, les participant.es seront amené.es à réfléchir sur la question du vivre ensemble, véritable fil conducteur du Forum.