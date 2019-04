46è Trophée Hassan II de golf (3è tour): Le Sud-Africain Erik Van Rooyen s'affiche et arrache la tête du classement

Le Sud-Africain Erik Van Rooyen s’est illustré et a pris le fauteuil de leader du 46è Trophée Hassan II de golf, à l'issue de la 3è et avant dernière journée, disputée samedi.



Avec un (-8) au total, Van Rooyen, 7è lors de la deuxième journée (-3), a devancé l’Espagnol Jorge Campillo (-7) et l’Américain Sean Crocker (-6).



La concurrence pour le titre de cette édition s'annonce déjà très chaude, surtout après la sortie prématurée dès la deuxième journée du tenant du titre français Alexander Levy.



Le 46è Trophée Hassan II et la 25è Coupe Lalla Meryem, qui se tiennent du 22 au 28 avril au mythique Royal golf Dar-Esalam sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, sont devenues les événements à ne pas manquer pour les férus de la petite balle blanche.



Les épreuves du Trophée Hassan II connaissent la participation de 156 joueurs de différentes nationalités, alors que la Coupe Lalla Meryem rassemble 126 golfeuses.