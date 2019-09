2e Université d'été de la CGEM à Casablanca : Nicolas Sarkozy invité d’honneur de la cérémonie inaugurale

Consacrée au rôle de l’entrepreneuriat dans le modèle de développement du Maroc, cette édition rassemblera près de 100 intervenants et 2000 participants sur le campus de l’ISCAE à Casablanca. Plusieurs personnalités politiques et économiques internationales participeront à ce rendez-vous incontournable de la rentrée économique où sont attendus plus de 2000 entrepreneurs, universitaires et étudiants.



Parmi les intervenants ayant confirmé leur présence « Lionel Zinsou, ancien premier Ministre du Bénin, Aminata Touré, ancienne première Ministre du Sénégal et actuelle Présidente du Conseil économique, social et environnemental (CESE) sénégalais, Jean Louis Borloo, ancien Ministre d’État français, Paulo Portas, ancien Vice-premier Ministre du Portugal, Michal Kurtika, Président de la COP24, Guillaume Dard, Président-Directeur général de Montpensier Finances, Patrice Fonladossa, Président du Comité Afrique du MEDEF, Cameron Sinclair, Président-Directeur général d’Archi Network-Armory of Harmony et Karim Sy, Président de Digital Africa Initiative » souligne un communiqué de la CGEM.



L’invité d’honneur de la cérémonie inaugurale de cette édition est Nicolas Sarkozy, ancien Président de la République française. M. Sarkozy échangera avec les entrepreneurs de la CGEM dans le cadre d’une plénière intitulée « Le monde évolue et vite ! Quelle économie pour demain?».



L’Université d’été de la CGEM sera marquée par une forte présence institutionnelle : Saâdedine El Othmani, Chef du gouvernement, Mohammed Benchâaboun, Ministre de l’Économie et des Finances, Abdelouafi Laftit, Ministre de l’Intérieur, Moulay Hafid Elalamy, Ministre de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Économie numérique, Said Amzazi, Ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Ahmed Reda Chami, Président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), Driss Guerraoui, Président du Conseil de la Concurrence et Dounia Taarji, Présidente du Directoire du Fonds Hassan II pour le Développement économique et social.