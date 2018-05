16ème Sommet méditerranéen de la logistique et du transport les 5 et 6 juin à Barcelone

Organisé dans le cadre du Salon international de la logistique (SIL) de Barcelone, ce sommet est initié par le Conseil de la zone franche de Barcelone et l’ASCAME avec le soutien de la Chambre de commerce, d'industrie et de services de la ville catalane.



L’édition de cette année continuera à élargir les horizons pour la croissance du secteur, étant donné que seulement une logistique efficiente et effective peut garantir le développement économique régional, souligne le communiqué de l’ASCAME.



Une des grandes nouveautés du Sommet MedaLogistics de Barcelone de cette année est l’engagement pour l’économie bleue, la logistique 4.0 et les nouvelles solutions technologiques qui intègrent le secteur, ainsi que le rôle clé joué par les aéroports et ports dans le développement des économies.



Des représentants d’organisations, associations internationales et régionales, ainsi que des entrepreneurs et experts aborderont durant les sessions programmées pendant les deux jours de cet événement, la situation actuelle du secteur à un niveau régional et les défis et opportunités d’affaire qu’elle représente.



Une attention particulière sera donnée au rôle crucial du secteur du transport dans l’économie des pays méditerranéens et au niveau mondial, présentant des initiatives et apportant des cas et expériences du secteur privé, tels que les projets d’expansion ou de création de plateformes logistiques, des centres régionaux et de digitalisation.



Tout cela pour montrer que la performance du secteur logistique est un facteur crucial pour attirer les investissements et un levier pour la compétitivité et le développement des PME.



La Méditerranée compte actuellement avec plus de 450 ports et terminaux, représentant 30% du commerce maritime mondial en volume, et c’est la deuxième destination touristique plus grande du monde pour le tourisme de croisière, hébergeant une population de 150 millions de personnes.



Le Sommet a réussi à réunir durant ses 15 précédentes éditions plus de 14.000 participants et conférenciers de trois continents, ainsi que générer des milliers de contacts commerciaux et d’affaire.