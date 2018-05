"totale solidarité" du Qatar au Maroc face aux ingérences de l'Iran

Le Qatar a fait part, mardi soir, de sa profonde et totale solidarité avec le Royaume du Maroc dans "la préservation de la sécurité et l'intégrité de son territoire face à toute tentative de saper cette intégrité, ou de viser sa sécurité et celle de ses citoyens".



Dans un communiqué publié par l'agence de presse qatarie, le ministère des Affaires étrangères a souligné "l’importance du respect des principes régissant les relations entre les Etats, avec à leur tête le respect de la souveraineté", ainsi que "la non-ingérence dans leurs affaires intérieures et la résolution des différends à travers le dialogue et les moyens pacifiques reconnus à l’échelle internationale".



Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita avait annoncé que le Royaume du Maroc a décidé de rompre ses relations avec l'Iran à cause du soutien militaire de son allié le mouvement Hezbollah au "Polisario".