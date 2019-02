Sept militaires vénézuéliens réfugiés au Brésil depuis samedi

Quatre soldats vénézuéliens ont fait défection, lundi, au Brésil, portant à sept le nombre de militaires ayant préféré traverser la frontière, depuis samedi, plutôt que de servir le régime de Maduro.



Ces chiffres ont été confirmés par l'équipe de communication de l'opération Acolhida (Opération accueil), une initiative lancée en 2018 par le gouvernement brésilien pour accueillir des milliers de Vénézuéliens fuyant la crise politique, économique et sociale dans leur pays.



Selon la cheffe de la communication de l'opération, colonel Carla Beatriz, "trois soldats ont réussi à traverser la frontière entre samedi et dimanche, tandis que quatre autres ont procédé de la même manière aujourd'hui".



Les militaires vénézuéliens arrivés au Brésil ont été envoyés aux postes de tri de l’opération Acolhida, a-t-elle fait savoir, en précisant qu’ils sont traités de la même manières que les autres réfugiés qui ont fui le Venezuela pour s'échapper de la grave crise politique, économique et sociale que connait le pays caribéen.



Une fois toutes les procédures administratives terminées, les militaires seront transférés vers la ville de Boa Vista, capitale de l’Etat de Roraima, qui compte onze refuges.



Les réfugiés pourront par la suite être transférés vers d’autres États du pays pour commencer une nouvelle vie.



En plus des soldats qui appartiennent à la Garde nationale bolivarienne (GNB), l'une des quatre branches des forces armées vénézuéliennes chargée à maintenir l'ordre à l'intérieur du pays, un policier municipal a pris le même chemin accompagné de sa femme et de ses trois enfants.



La frontière entre les deux pays est fermée depuis jeudi, sur décision de Nicolas Maduro afin de bloquer l'entrée au Venezuela d'un convoi d'aide humanitaire.