le mathématicien Cédric Villani annonce une candidature dissidente à Paris

Écarté de l'investiture, Cédric Villani, 45 ans, figure emblématique de la majorité, a assumé son entrée en dissidence, assimilée à un "coup de tonnerre en Macronie" par le quotidien Le Monde et que le parti présidentiel La République en Marche (LREM) a aussitôt "regrettée".



"Je vous annonce, ce 4 septembre, que j'ai décidé d'être candidat à la prochaine élection du maire de Paris", a-t-il dit aux nombreux journalistes et militants réunis dans une brasserie parisienne, mettant fin à un faux suspens.



Le mathématicien avait été éconduit en juillet par la Commission nationale d'investiture de LREM au profit de Benjamin Griveaux, ancien porte-parole du gouvernement, et n'a de cesse depuis de dénoncer une procédure "viciée".



"Avant l'été, j'ai participé à un processus de désignation dont j'ai pu constater l'inadaptation", a-t-il répété. "J'ai pu mesurer les limites du fonctionnement d'appareil politique que nous dénoncions il y a peu".



Cette candidature dissidente constitue un indéniable coup dur pour le parti présidentiel qui, fort de son score de 33% aux Européennes dans la capitale, espère ravir la mairie de la capitale à la socialiste Anne Hidalgo en mars.



Le mathématicien, tout sourire, arborant sa célèbre lavallière et son habituelle araignée sur l'épaule, qu'il semblait avoir délaissées ces dernières semaines au profit d'une apparence moins excentrique, a promis mercredi soir une campagne marquée par la "bienveillance et liberté, jamais dans l’attaque mais toujours pour rassembler".



Cédric Villani a égrené quelques points de son projet, promettant une écologie "servie par les sciences et la technologie", et a assuré vouloir faire de Paris "la métropole internationale de référence d'un développement humain et durable".



Ce fils de pieds-noirs d'Algérie, né en Corrèze (centre) et père de deux enfants âgés de 19 et 16 ans, est un spécialiste de la stabilité des gaz et plasmas, dont les travaux lui ont valu la médaille Fields, considérée comme l'équivalent d'un Nobel pour les mathématiques.