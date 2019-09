la Princesse Lalla Hasnaa rencontre à New York la secrétaire exécutive de la CCNUCC

La Princesse Lalla Hasnaa, présidente de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement, a rencontré, lundi à New York, la secrétaire exécutive de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), Mme Patricia Espinoza.



Cette rencontre a eu lieu en marge du Sommet Action Climat 2019 au siège de l'ONU, au cours duquel la Princesse Lalla Hasnaa a donné lecture à un Message Royal adressé à ce forum mondial.



Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette rencontre, Mme Espinoza s’est dite "honorée" d’avoir eu l’opportunité de rencontrer SAR la Princesse Lalla Hasnaa"avec laquelle j'ai travaillée personnellement depuis la COP 22 à Marrakech".



A cette occasion, Mme Espinoza a salué le lancement par la Princesse Lalla Hasnaa, ce lundi à New York, de la Plateforme de la Jeunesse Africaine pour le Climat (African Youth Climate Hub), une initiative d’envergure visant à mobiliser les voix de la jeunesse des pays du sud dans la lutte contre les changements climatiques.



De même, Mme Espinoza a exprimé sa "gratitude pour les efforts que le Maroc continue de déployer dans le domaine de la lutte contre les effets des changements climatiques", se disant "particulièrement heureuse de la sollicitude dont le Maroc entoure l’Afrique".



"Le Maroc a toujours été très actif dans le processus de changements climatiques et ce depuis de longues années", a relevé la secrétaire exécutive de la CCNUCC.



La rencontre a eu lieu en présence du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, M. Nasser Bourita et de la secrétaire générale de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement, Mme Nouzha Alaoui.