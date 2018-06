immigration: Près de 2.000 enfants séparés de leurs familles à la frontière américano-mexicaine

Le ministre de la Justice (Attorney General) Jeff Sessions a annoncé le mois dernier une politique de "tolérance zéro" en matière d'immigration, une politique qui signifie que toutes les personnes interpellées en situation irrégulière sur le territoire américain seront poursuivies pénalement.



Les enfants sont ainsi séparés systématiquement des adultes afin que ces derniers puissent être poursuivis, a déclaré un porte-parole du département de Sécurité intérieure lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes.



"Les avocats veulent qu'on ignore la loi et qu'on laisse passer librement les personnes avec des familles. Nous avons cessé d'exempter des catégories entières de personnes", a dit ce porte-parole, qui a demandé à rester anonyme.



Il a assuré que les nourrissons n'étaient pas séparés de leurs parents, sans préciser à partir de quel âge les enfants étaient laissés seuls.



Lors de la même conférence téléphonique, un responsable de la police des frontières a déclaré que des enfants étaient parfois séparés des adultes avec lesquels ils voyageaient car les autorités américaines soupçonnaient l'absence de liens familiaux entre eux.



Les responsables du gouvernement interrogés n'ont pas voulu préciser où ces enfants étaient détenus une fois séparés des adultes.



Ils sont alors considérés comme des mineurs isolés et pris en charge par le département de la Santé, qui les héberge dans des installations appartenant à l'Etat fédéral, les place dans des familles d'accueil ou les confie à des adultes qui les parrainent.



La décision du gouvernement de séparer les familles est largement critiquée par les professionnels de santé, les Nations unies et de nombreux leaders religieux aux Etats-Unis.



Les défenseurs de l'immigration dénoncent aussi une récente décision de Jeff Sessions de restreindre les critères permettant d'obtenir l'asile aux Etats-Unis.