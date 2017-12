iberia: George Weah remporte le second tour de la présidentielle

L'ancienne étoile du foot mondial et sénateur George Weah a remporté 61,5% des voix lors du second tour de l'élection présidentielle qui s'est déroulé, mardi au Liberia, contre 38,5% au vice-président Joseph Boakai, a annoncé la Commission électorale nationale (NEC) après le dépouillement de 98,1% des suffrages. A 51 ans, l'attaquant vedette du FC Monaco, du PSG et du Milan AC dans les années 1990 devrait succéder, le 22 janvier, à Ellen Johnson Sirleaf.



Il s'agit ainsi de la première transition démocratique depuis plus de 70 ans dans ce pays anglophone d'Afrique de l'Ouest.