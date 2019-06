Zouiten : "Le festival de Fès des musiques sacrées contribue au rayonnement du patrimoine matériel et immatériel du Royaume"

Le festival de Fès des musiques sacrées du monde contribue au rayonnement de la richesse du patrimoine matériel et immatériel du Royaume, a affirmé Abderrafie Zouiten, président de la Fondation Esprit de Fès.



‘’Depuis sa création, il y a un quart de siècle, le festival des musiques sacrées apporte une contribution au rayonnement culturel de la ville et du royaume et à la promotion des valeurs de tolérance, d’ouverture sur l’autre et de dialogue des cultures et des religions’’, a déclaré M. Zouiten à la MAP, à l’occasion de la 25-ème édition du festival des musiques sacrées du monde, dont le coup d’envoi sera donné ce vendredi soir.



Ce rendez-vous culturel aura réussi à asseoir un positionnement à la fois national et international, a-t-il dit.



Selon le président de la Fondation, qui organise le festival, cette édition a été conçue de manière à renforcer les valeurs autour de la spiritualité et du soufisme, l’ambition étant d’en faire un ‘’rendez-vous exceptionnel’’.



‘’Nous avons choisi dans ce sillage de célébrer la renaissance de la médina de Fès, qui fait l’objet d’une restauration et d’une rénovation exceptionnelles, grâce à la vision et à l’impulsion donnée par SM le Roi Mohammed VI’’, a-t-il relevé, ajoutant que le choix de mettre en lumière le renouveau de la plus grande médina au monde s’est imposé naturellement.



Sur le thème central de cette édition, à savoir ‘’Fès, à la confluence des cultures’’, M. Zouiten l’a expliqué par ‘’la volonté de montrer ce brassage de cultures que notre pays a connu et plus particulièrement la ville de Fès’’.



Il a, par ailleurs, indiqué que cette édition est placée aussi sous le signe de l’ouverture, en veillant, entre autres, à mettre en avant les jeunes talents marocains, dans le cadre du ‘’festival dans la ville’’, en multipliant les lieux de spectacles dans la médina et en nouant des partenariats avec les universités, les écoles et les associations de bienfaisance, ou encore l’agence marocaine de la coopération internationale.



Le coup d’envoi de cette 25-ème édition, placée sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, sera donné par une création originale intitulée ‘’Fès, mémoire du futur’’. Elle devra refléter la dimension sacrée et spirituelle de la médina de Fès, tout en valorisant les traditions authentiques du Maroc et de ses liens avec plusieurs pays du monde.



Après la soirée inaugurale, le festival (14-22 juin) entamera samedi matin son périple par son habituel Forum, qui constituera un moment fort d’échanges et d’interrogations dans un monde en pleine mutation. Il sera articulé autour de trois axes ayant trait à ‘’la connaissance avant le jugement, l’idée avant l’opinion’’, ‘’les nécessaires fondamentaux d’un dialogue entre les cultures’’ et ‘’les modes de vie dans les cités traditionnelles (médinas et autres) et les valeurs spirituelles de respect sous-jacentes’’.



La programmation musicale rassemblera plus de trente pays. Plusieurs moments forts marqueront cette édition : Le World Youth Orchestra symbole de paix et de dialogue avec l’ensemble andalou de Fès, Sami Yousuf un des plus grands chanteurs soufis, la grande nuit du Flamenco avec José Merce et Tomatito, le groupe Gospel Choir, Marcel Khalifa, Youssou Ndour, l’ensemble Soufie des femmes du Sénégal, les chants et danses rituels des femmes de Cuba, l’art du Muwashah d’Alep et les chants sacrés de Perse, l’ensemble soufie Areej du Sultanat d’Oman et la troupe Bahariyya d’Azerbaïdjan.