Zlatan Ibrahimovic ne participera pas au Mondial 2018

La Fédération suédoise de football (SVFF) a officiellement annoncé, jeudi, que l'international Zlatan Ibrahimovic ne participera pas à la Coupe du monde en Russie (14 juin - 15 juillet), mettant ainsi fin à des semaines de spéculations et de suspens sur un éventuel retour.



"J'ai parlé avec Zlatan mardi, il a annoncé qu'il n'avait pas changé d'avis sur le fait de jouer avec l'équipe nationale - c'est un non", a déclaré Lars Richt, directeur national de la SVFF, dans un communiqué.



"Pour les mêmes raisons que lors des précédents rassemblements, Zlatan Ibrahimovic ne sera pas dans le groupe pour la Coupe du monde qui sera annoncé le 15 mai", a précisé la Fédération.



Ibrahimovic (37 ans) a pris sa retraite de la Suède après le Championnat d'Europe 2016, mais comme son pays a surpris l'Italie en barrages et s'est qualifié pour la Coupe du Monde de Russie en 2018 sans lui, l'attaquant a laissé entendre qu'il pourrait faire un retour spectaculaire.



"La FIFA ne peut m’empêcher de jouer la Coupe du Monde. Si je veux y aller, j’irai. C’est pareil avec l’équipe nationale, si je veux jouer, je jouerai. Ce n’est pas la décision de la FIFA, c’est la mienne", avait déclaré il y a deux semaines l'ancien attaquant de Manchester United et du PSG.



Les anciens coéquipiers de l'attaquant, qui évolue actuellement au Galaxy de Los Angeles, étaient de plus en plus fatigués de ses spéculations sur un éventuel retour en pour le Mondial 2018.



Le capitaine Andreas Granqvist, nommé joueur suédois de l'année pour ses exploits en qualifications pour la Coupe du Monde, avait poussé son ancien collègue à déclarer clairement ce qu'il voulait.



"Zlatan devrait appeler Janne Andersson (l'entraîneur de la Suède) ou dire aux médias ce qu'il veut vraiment, pour qu’il n'y aurait pas de spéculation", a déclaré le défenseur au journal Aftonbladet.



Le joueur suédois Viktor Claesson a soutenu l'appel du capitaine : "Je pense qu'un message direct de Zlatan aurait été très bon pour l'équipe nationale".