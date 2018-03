ZLECA: Le Maroc réaffirme son engagement en faveur de l'intégration africaine (El Othmani)

La signature par le Maroc de cet accord traduit l'engagement du Royaume en faveur de l'Afrique et son adhésion totale au processus de développement et d'intégration du continent, a indiqué M. El Othmani dans une déclaration à la presse en marge de sa participation, dans la capitale rwandaise, au 10è sommet extraordinaire de l'Union africaine (UA).



La signature de cet accord par les chefs d'Etat et de gouvernement de l'UA est un moment historique qui marque une étape majeure dans le processus de l'intégration africaine, a souligné le chef du gouvernement qui conduit la délégation marocaine à ce sommet. Il a en outre fait observer que la signature de cet accord n'est qu'un début et que des discussions vont suivre en vue de son entrée en vigueur avant la fin de l'année.



L'objectif de l'accord est la mise en place d'un marché commun de biens et de service, le plus grand jamais établi depuis la création de l'Organisation mondiale du commerce, a-t-il expliqué, relevant que ce but est en phase avec la vision du Roi Mohammed VI et la politique du Maroc pour l'émergence économique de l'Afrique et la stabilité et la prospérité du continent.