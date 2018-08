Youssef Benjelloun réélu président de la Chambre des pêches maritimes de la Méditerranée

Youssef Benjelloun, du Parti de la justice et du développement (PJD), a été élu, vendredi à Tanger, président de la Chambre des pêches maritimes de la Méditerranée pour la troisième fois consécutive.



M. Benjelloun, unique candidat, a été réélu pour un troisième mandat, à l'unanimité des membres présents, soit par 29 voix des 35 membres constituant la Chambre des pêches, et ce dans le cadre du renouvellement du bureau de la Chambre des pêches maritimes de la Méditerranée pour la période 2018-2021, conformément aux dispositions du Dahir n° 1-97-88 portant promulgation de la loi n° 04-97 formant statut des chambres des pêches maritimes.



Composé de 12 membres, le bureau comprend également Abdelouahed Chair, premier vice-président (Mouvement populaire -MP-), Mounir Derraz, deuxième vice-président (parti Authenticité et Modernité -PAM-), Khalid Chkil, rapporteur (PAM) et Essaid Tchikitoua, rapporteur adjoint (Sans Appartenance Politique -SAP-).



Il s'agit aussi de Mimoun Raïss, trésorier (PJD), Mohamed Bachir Jebbari, trésorier adjoint (Parti du Progrès et du Socialisme -PPS-), Abdessalam El Gharbi, conseiller (MP), Mohamed Khairi, conseiller (SAP), Choaib Abdelkhalki, conseiller (PJD), Redouane Tsoudali, conseiller (PAM) et Mustapha Mazroue, conseiller (Union socialiste des forces populaires -USFP-).