Youssef Amrani: le Forum Crans Montana de Dakhla, un "espace de liberté et d'échanges" pour réfléchir autrement

Le Forum Crans Montana de Dakhla tenu sous le thème "Bâtir une Afrique puissante et moderne au service de la jeunesse", a réuni 1.200 participants, dont de personnalités de haut niveau provenant de 110 pays.



Il a été marquée par la participation et la contribution de personnalités influentes notamment le vice-président de la République du Guatemala, M. Jafeth Cabrera, la vice-présidente libérienne, Jewel Taylor, l'ancien chancelier allemand, Gerhard Schröder, le Premier ministre d'Haïti, Jean-Henry Céant, la première dame de la Gambie, Mme Fatoumata Bah Barrow, la vice-présidente de la Gambie, Mme Isatou Touray, la première dame de Guinée, Hadja Conde Djéné Kaba, le vice-premier ministre de la Guinée équatoriale, Alfonso Nsue Mokuy, le président de l'Assemblée nationale centrafricaine, Laurent Ngon Baba, et le président du parlement de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), Moustapha Cissé Lo.



Une soixantaine de jeunes africains, dont une dizaine issue des provinces du sud du Royaume du Maroc, ont reçu les prix du Forum Crans Montana comme étant des Nouveaux Leaders du Futur au titre de l'année 2019 lors d'une cérémonie organisée dans le cadre de ce prestigieux forum.



Sélectionnés pour leur réussite professionnelle exceptionnelle et leur expérience du leadership et du savoir-faire au sein d’entreprises, de gouvernements et d’organisations de la société civile, ces jeunes représentent des institutions gouvernementales, des entreprises et des ONG, ainsi que les mondes de l’art, de la mode, de la presse et des droits de l'Homme.



Ces Nouveaux Leaders du futur bénéficient du soutien appuyé du Forum de Crans Montana pour renforcer leurs réseaux régionaux et internationaux et développer leurs compétences dans le cadre de la coopération Sud-Sud.



Ils seront invités également à l'ensemble d’événements organisés par le Forum et bénéficient d'excellentes opportunités de rencontres avec de grands décideurs de la vie politique et des affaires.



Il s’agit, selon les organisateurs, d’une communauté puissante qui aura son mot à dire dans l’avenir et constituera une force de proposition dans son pays d’origine et dans le monde.